Ба більше, у Лукашенка переконують, що й самі збили кілька таких дронів, які втратили курс нібито під дією систем РЕБ.

У Білорусі раптово заявили, що у Польщу залетіли російські дрони, що "заблукали". Мінськ нібито передав інформацію про їхній рух Варшаві, що дозволило знищити цілі.

Про це заявив начальник Генерального штабу – перший заступник міністра оборони Білорусі генерал-майор Павло Муравейко. За його словами, під час нічного обміну ударами між Росією та Україною білоруські сили протиповітряної оборони нібито й самі знищили кілька дронів, які втратили курс.

За словами Муравейка, літальні апарати нібито відхилилися від маршруту внаслідок дії систем радіоелектронної боротьби та перетнули повітряний простір Білорусі.

У період з 23:00 9 вересня до 4:00 10 вересня білоруські чергові сили обмінювалися інформацією про повітряну та радіолокаційну обстановку з Польщею та Литвою, переконує білоруський генерал.

"Це дозволило польській стороні оперативно відреагувати на дії безпілотників, піднявши у повітря свої чергові сили", – похвалився Муравейко.

Він також додав, що польська сторона інформувала Мінськ про наближення невідомих дронів до білоруського кордону з боку України.

Російські дрони над Польщею

Як писав УНІАН, в ніч на 10 вересня Польща залучила ППО та авіацію, оскільки російські дрони вдерлися у її повітряний простір. В атаці на країну НАТО було задіяно понад 10 ударних БПЛА. Відомо, що у Люблінському воєводстві російський безпілотник впав на житловий будинок.

Президент України Володимир Зеленський назвав сьогоднішній приліт російських дронів до сусідньої Польщі вкрай небезпечним прецедентом для Європи.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що повітряний простір країни в ніч на 10 вересня порушили саме російські ударні безпілотники.

