Офіційно: у Польщу залетіло 19 російських дронів, збили лише 4 з них

Натомість ЗМІ пишуть, що всього над Польщею фіксували більше повітряних цілей.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що протягом ночі було зафіксовано 19 вторгнень російських безпілотників у польський повітряний простір. Значна їх частина залетіла з боку Білорусі, повідомляє Polsat News.

За словами Туска, наразі підтверджено збиття трьох дронів, імовірно знищено й четвертий.

"Після виявлення загрози ми почали боротьбу з об’єктами, які становлять пряму небезпеку. Поки що підтверджено збиття трьох безпілотників, дуже ймовірно – чотирьох. Можливо, що їх було більше", – сказав прем’єр.

Останній дрон збили о 6:45 ранку в середу. Туск підкреслив, що порушення повітряного простору не були випадковими або пов’язаними з навігаційними збоями — цього разу дрони навмисно летіли з території Білорусі.

"У нас є одна дуже гарна новина: немає інформації про постраждалих чи загиблих внаслідок дій Росії. Наголошую, що це поки що", – додав Туск.

Як пише Rzeczpospolita з посиланням на джерела, до Польщі залетіло не 10, а щонайменше 23 російські дрони. Президент Кароль Навроцький заявив: щоб розібратися з тим "що сталось" у Польщі протягом двох діб зберуть Раду нацбезпеки.

Туск заявив, що Польща звернулася з проханням про активацію статті 4 договору НАТО. Ведуться постійні консультації з союзниками щодо посилення протиповітряної оборони Польщі, передає Reuters.

"Той факт, що ці безпілотники, які становили загрозу безпеці, були збиті, змінює політичну ситуацію. Тому консультації союзників набули форми офіційного запиту на активацію статті 4 договору НАТО", – сказав Туск.

Прем'єр-міністр Польщі також сказав, що Польщі потрібно більше, ніж просто вираження солідарності та більшої підтримки з боку союзників.

Туск додав, що немає підстав стверджувати, що Польща перебуває у стані війни, але вона перебуває в ситуації, найближчій до збройного конфлікту з часів Другої світової війни.

Російські дрони над Польщею

В ніч на 10 вересня Польща залучила ППО та авіацію, оскільки російські дрони вдерлися у її повітряний простір. В атаці на країну НАТО було задіяно понад 10 ударних БПЛА. Відомо, що у Люблінському воєводстві російський безпілотник впав на житловий будинок.

Президент України Володимир Зеленський назвав сьогоднішній приліт російських дронів до сусідньої Польщі вкрай небезпечним прецедентом для Європи. Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що повітряний простір країни в ніч на 10 вересня порушили саме російські безпілотники.

НАТО не розглядає порушення польського повітряного простору російськими дронами як атаку, повідомляє Reuters із посиланням на джерело в Альянсі. Водночас керівництву НАТО відомо, що попередні дані свідчать, що вторгнення в повітряний простір Польщі було навмисним.

