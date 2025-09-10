Київська електричка тимчасово змінює розклад: як курсуватимуть рейси

Вечірні та ранкові рейси 11–12 вересня курсуватимуть лише півкільцем.

Цього тижня та на наступних вихідних в Києві обмежать рух кільцевої електрички через ремонтні роботи. Про це повідомляє пресслужба Київської кільцевої електрички у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що 11-12 вересня вечірні та ранкові рейси курсуватимуть лише півкільцем Святошин–Вокзальна–Дарниця. При цьому 13 і 15 вересня скасовують ранкові рейси Б01 та А02. Натомість в інші години рейс А02 курсуватиме на ділянці Дарниця - Вокзальна - Святошин.

Крім того, 20 вересня з 10:00 до 16:00 поїзди Kyiv City Express не курсуватимуть.

"Просимо врахувати ці зміни при подорожах столицею. Перепрошуємо за тимчасові незручності, але ремонтні роботи - це запорука безпеки та надійності руху", - йдеться в повідомленні.

9 вересня стало відомо, що до мера Києва Віталія Кличка звернувся Департамент фінансів Київської міської державної адміністрації (КМДА) з пропозицією підвищити тариф на проїзд в міському транспорті.

30 серпня відновив роботу другий вестибюль станції метро "Іподром" з виходом до автостанції "Південна" у напрямку "Виставкового центру".

22 серпня київський фунікулер відновив роботу після планового щорічного ремонту. Ремонтні роботи проводилися влітку через найменший пасажиропотік у цей час.

