На Одещині банкір вкрав у вкладників 4 млн грн

Майже три десятки мешканців одного з населених пунктів на Одещині опинилися заручниками фінансових махінацій місцевого банківського керівника, який зазіхнув на їх депозитні вклади.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Співробітники обласного управління Державної служби по боротьбі з економічними злочинами спільно з прокуратурою Одеської області викрили у злочинній діяльності начальника відділення одного з комерційних банків Одеської області.

Посадовець, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2009-2013 років здійснив підробку документів і заволодів грошовими коштами 27 вкладників банку, що знаходилися на їх депозитних рахунках. Здобутком зловмисника стали понад 4 мільйона гривень.

Слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області відносно посадової особи розпочато кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Працівникові банку оголошено повідомлення про підозру. Відповідальність за даний вид злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Судом посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.