У “Голосі України” опубліковано закон щодо учасників акцій протесту

У газеті Верховної Ради “Голос України” опубліковано закон “Про внесення змін до Закону України “Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мірних зібрань”.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Верховна Рада ухвалила зазначений закон, автором якого є народний депутат від Партії регіонів Сергій Ківалов. Документ підтримали 236 народних депутатів.

Законом передбачено звільнення від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених цим законом осіб, які є підозрюваними або обвинуваченими (підсудними) у вчиненні в період з 21 листопада по 26 грудня 2013 року включно злочинів, передбачених статтями 109, 122, 161, 171, 185, 194, 259, 279, 289, 293-296, 341-343, 345, 348, 349, 365, 376, 382 та 386 Кримінального кодексу України, за умови, що ці злочини пов`язані з масовими акціями протесту, які розпочалися 21 листопада, та закрити відповідні кримінальні провадження.

Серед інших змін зазначений закон, зокрема, звільняє від кримінальної відповідальності осіб, що є підозрюваними або обвинуваченими (підсудними) у вчиненні в період з 21 листопада по 26 грудня 2013 року включно злочинів, передбачених статтями «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» та «Перевищення влади або службових повноважень» (статті 171 та стаття 365 Кримінального кодексу України).

Довідка УНІАН. У грудні 2013 р. парламент за ініціативи опозиції ухвалив закон ”Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування і покарання осіб щодо подій, які мали місце під час проведення мирних зборів”. Закон набув чинності 26 грудня.

Закон передбачає звільнення від відповідальності осіб, які були учасниками акцій протесту і масових заходів, починаючи з 21 листопада 2013 року. Всі кримінальні і адміністративні провадження, відкриті за даними подіями, підлягають закриттю. Крім того, осіб, яких було притягнуто до кримінальної відповідальності за вищевказані події, має бути звільнено від відповідальності.

Водночас у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ вважають, що закон про амністію учасників Євромайдану неможливо «застосувати на практиці через відсутність в законодавстві механізмів його реалізації».

9 січня голова ВР Володимир Рибак заявив про необхідність внесення змін до закону про амністію учасників Євромайдану.