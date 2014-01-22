У Криму син зіштовхнув матір зі скелі

У Криму 22-річний син зіштовхнув матір зі скелі. Трагедія сталася 20 січня в Сімферополі. Так хлопець помстився 47-річній матері за завдані образи.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в АР Крим.

Жінку під Петровскими скелями знайшов перехожий і викликав «швидку». Постраждала з множинними переломами і травматичним шоком 2-го ступеня була доставлена у лікарню. Жінка весь час повторювала, що в її падінні винен син.

Співробітники Київського райвідділу міліції Сімферополя того ж дня відвідали сім'ю жінки, щоб прояснити ситуацію. На момент приходу правоохоронців вдома були її син і мати. Юнак відпиратися не став і відразу ж зізнався у вчиненому.

«Я хотів її покалічити, щоб вона відчула ту біль, яку все життя завдавала мені», - спокійно сказав молодий чоловік.

За словами бабусі підозрюваного, після того, як дочка розлучилася з чоловіком, лишила маленького сина на неї, почала гуляти, випивати. Після чергової чарки жінка ставала вкрай агресивною: кидалася з кулаками на матір, часто била сина.

Підозрюваний розповів міліціонерам, що план помсти виник у нього, коли вони йшли з матір'ю в гості до її подруги. Молодий чоловік спеціально повів родичку біля скель, але зважився на відчайдушний вчинок лише в той момент, коли жінка знову почала скандалити. Юнак підійшов і штовхнув її у спину. Холоднокровно подивившись зверху на важко травмовану матір, яка впала, месник відправився додому.

За інформацією прес-офіцера Сімферопольського міськуправління міліції Оксани Сорокопудової, дана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі відносно підозрюваного відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України - замах на вбивство. Раніше не судимому хлопцю загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.