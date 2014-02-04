Депутат просить ГПУ і СБУ перевірити інформацію про іноземні паспорти Арбузова та Клюєва

Народний депутат України Олександр Бригинець (фракція «Батьківщина» звернувся до Генеральної прокуратури та СБУ з проханням здійснити перевірку інформації, наданої депутатом Європарламенту Ребеккою Хармс щодо наявності австрійських паспортів у в. о. прем’єр-міністра України Сергія Арбузова та глави Адміністрації Президента України Андрія Клюєва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата.

«Також я прошу надати інформацію щодо можливості займати державні посади особами, які мають подвійне громадянство, заборонене в Україні. А також, чи мають право доступу до державної таємниці особи, що мають іноземне громадянство, і чи мають вони право займати посади, які мають доступ до державних таємниць», - заявив Бригинець.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 лютого, на прес-конференції у Страсбурзі під час сесії Європейського парламенту впливовий європарламентарій Ребека Хармс заявила, що Європейський Союз має вжити заходів, аби запобігти втечі причетних до насильства українських олігархів та урядовців, які мають паспорти країн ЄС, в разі запровадження надзвичайного стану в Україні. ”Ситуація, як виглядає, викликає велику-велику стурбованість. Зокрема це стосується олігархів і можливості того, що вони можуть залишити країну. Деякі з них, звичайно, мають паспорти країн ЄС - наприклад, Австрії. Є можливість, що вони виїдуть з країни... Європейський парламент має виправити слабку позицію Європейської Комісії у цьому питанні”, - сказала Хармс. Вона назвала принаймні три прізвища чільних українських урядовців та парламентаріїв, які мають паспорти Австрії.

Пізніше Радіо «Свобода» повідомило, що Хармс заявила: «Арбузов, Клюєв та Азаров – люди, на яких лежить відповідальність за насилля й терор в Україні, – володіють паспортами Австрії та можуть вільно відвідувати ЄС».

Водночас, прес-секретар прем’єр-міністра України Віталій Лук’яненко категорично спростував інформацію, поширену деякими ЗМІ про те, що Микола Азаров має громадянство Австрії. А сам екс-прем’єр на своїй сторінці у Facebook написав: «Я ніколи в жодну європейську державу не звертався з проханням про надання мені паспорту. Тому офіційно заявляю, що інформація, яка зараз поширюється про мене в ЗМІ, є брехнею!».