Янукович провів ротацію керівництва ряду обласних управлінь СБУ

Президент України Віктор Янукович підписав низку указів, відповідно до яких проведено ротацію керівників ряду обласних управлінь Служби безпеки України.

Так, згідно з оприлюдненими на сайті глави держави документами, звільнено Олександра Масензова з посади начальника Управління СБУ в Полтавській області та призначено на цю посаду Юрія Парамонова.

Масензова при цьому призначено начальником Управління СБУ в Черкаській області замість звільненого Володимира Криленка.

Водночас Криленка призначено начальником Управління СБУ у Львівській області, а з цієї посади звільнено Володимира Федірка.

Також звільнено Володимира Мельниковича з посади начальника Управління СБУ у Волинській області і призначено замість нього Юрія Гетала.