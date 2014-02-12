У Луганську міліцейський і богословський виші підписали угоду про співпрацю

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка та Луганський богословський університет Архистратига Михаїла підписали угоду про співробітництво. У межах договору два університети домовились про обмін викладачами та проведення відповідних лекцій.

Про це повідомили у прес-службі ГУ МВС України у Луганській області.

З урочистим підписанням угоди університети привітав голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Архієпископ Луганський і Алчевський Митрофан: «Впродовж довгих років між нашими університетами існують міцні стосунки. Ми беремо участь у заходах, які відбуваються в стінах Луганського державного університету внутрішніх справ, а курсанти й викладачі беруть участь у заходах богословського університету. Сьогоднішнє підписання – це фактично юридичне оформлення тих взаємин, які вже склалися. Я думаю, що договір послужить більш тісним відносинам на просвітницької ниві. Це і буде прикладом того, що на Луганщині відроджується духовність».

У свою чергу ректор міліцейського вишу полковник міліції Віталій Комарницький провів екскурсію музеєм засновника та першого ректора Едуарда Дідоренка та разом із народним депутатом України Віктором Тихоновим пригадав часи становлення університету внутрішніх справ. «Зараз продовжується те, що почалося багато років тому. Свято Володимирський собор і ЛДУВС невіддільні і важливі для Луганщини та для України загалом», - сказав Віктор Тихонов.

Наприкінці зустрічі Архієпископу Митрофану було вручено медаль за сприяння діяльності органів внутрішніх справ.