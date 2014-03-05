Отримання громадянами України російських паспортів не означає позбавлення українського громадянства

Отримання громадянами України російських паспортів не означає автоматичного позбавлення українського громадянства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник МЗС Євген Перебийніс.

“Ми хотіли внести роз`яснення для громадян України. Конституція України чітко визначає, що в Україні є єдине громадянство - громадянство України. Якщо громадянин України набув громадянства іншої держави, або держав, то в правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Громадянство України припиняється лише внаслідок виходу з громадянства України, внаслідок втрати громадянства, а також за підставами, передбаченими міжнародними договорами. При цьому вихід з громадянства України, як підстава припинення громадянства України, ініціюється самим громадянином, а втрата громадянства України, як підстава припинення громадянства, ініціюється виключно державою”, - пояснив речник МЗС.

Він також додав, що між Україною і Росією відсутні будь-які договори у сфері громадянства. Це означає, що не існує процедури відмови від громадянства України, і тому отримання громадянином України російського паспорту не може розглядатися як законна підстава для припинення громадянства України.