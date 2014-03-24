Сьогодні глава МВС Росії має намір представити нового очільника міліції Криму - джерело

У понеділок міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев має намір прибути до Криму з метою представити нового очільника міліції в Криму.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

«За наявною інформацією, завтра до Криму має прибути Колокольцев, або керівник Слідчого комітету РФ для представлення керівника кримської міліції», - сказав співрозмовник агентства.

При цьому джерело зауважило, що особовому складу міліції Криму порекомендували у зв’язку з відсутністю форменого одягу, який би відповідав уніформі російської поліції, з’явитися на представлення у чорних костюмах, в тому числі й жінкам.