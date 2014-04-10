У Сумах затримали озброєного священика

У Сумах за незаконне поводження зі зброєю міліція відкрила кримінальне провадження стосовно ієромонаха Інокентія (Івлєва), який у приватному готелі на вулиці Псьольській розмахував пістолетом системи «Флобер».

Як повідомили УНІАН у секторі зі зв`язків із громадськістю УМВС України в Сумській області, кримінальне провадження за ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження із зброєю) ККУ за цим фактом відкрито 9 квітня.

За попередніми даними, ієромонах перебував нібито у нетверезому стані в оточенні молодих дівчат – учениць одного з місцевих училищ.

У свою чергу секретар Сумської єпархії Георгій Тарабан повідомив, що у зв`язку з цим інцидентом ієромонаха усунуто від настоятельства храму в селі Бездрик Сумського району, а також заборонено до богослужіння.