Доля 18 членів екіпажу ”Нафтогаз-67” залишається невідомою

Станом на 7 год. сьогодні, 24 березня, доля 18 членів екіпажу затонулого біля Гонконгу транспортно-буксирного судна "Нафтогаз-67" (прапор України, належить ДАТ "Чорноморнафтогаз") залишається невідомою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС України.

На місці події працюють рятувальні служби Китайської Народної Республіки. До пошуково-рятувальних робіт залучено 130 рятувальників, 20 суден, потужний морський кран та вертольоти. Водолазами встановлено, що через сильну течію судно продрейфувало декілька сот метрів від місця аварії і лежить на ґрунті догори дном на глибині 37 м. За допомогою морського крану судно відбуксоване з судоходного каналу на мілину і водолазами розпочато обстеження його внутрішніх приміщень, де можуть перебувати члени екіпажу.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 березня 2008 року № 499-р утворена Комісія з розслідування причин аварії транспортно-буксирного судна "Нафтогаз-67", яку очолює Міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ. 24 березня планується виліт Комісії до КНР.

Ситуація знаходиться під контролем МНС та Департаменту консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня о 21.26 за місцевим часом (о 15.26 за київським часом) у Південно-Китайському морі поблизу САР Сянган відбулося зіткнення українського судна «Нафтогаз-67» з китайським судном. В результаті катастрофи «Нафтогаз-67», за словами капітана, затонув упродовж 5 хвилин. На судні перебували 25 осіб (24 українці і один представник Китаю).

7 членів екіпажу – один громадянин Китаю і 6 українців (капітан судна Юрій КУЛЕМЕСІН, третій помічник капітана Ігор ВАЛЬЧУК, начальник радіостанції В’ячеслав МАКАРЕВІЧ, 3-й механік Євген ЄПАНЧИН, моторист 1-го класу Олександр ЛУНІЧЕВ, буфетник Інна ЯНКОВА) - при зіткненні перебували на верхній палубі і були підібрані рятувальниками у відкритому морі.

Доля 18 членів екіпажу залишається невідомою.