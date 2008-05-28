До Криму хочуть повернутися ще 100-130 тисяч кримських татар?

Процес повернення кримських татар до Криму триватиме протягом найближчих 10-12 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Республіканського комітету у справах національностей і депортованих громадян АРК Сервер САЛІЄВ в Сімферополі.

«Процес репатріації триватиме протягом найближчих 10-12 років», - сказав він.

За різними підрахунками, сьогодні за межами України залишається від 100 тис. до 130 тис. кримських татар, з них більше 80 тисяч – в Узбекистані.

За роки незалежності України на облаштування депортованих було виділено близько 1 млрд. грн. Причому, як зазначив С.САЛІЄВ, з цих коштів понад 350 млн. грн. були використані в 1991-1993 роках для вирішення загальнодержавних завдань, пов`язаних не тільки з розселенням і облаштуванням депортованих громадян.

За даними С.САЛІЄВА, в Криму на початок 2008 року було зареєстровано близько 264,5 тис. кримських татар.

На сьогодні на півострові сформовано близько 300 селищ компактного проживання репатріантів (зокрема - шість вірменських, грецьких, болгарських і німецьких селищ компактного проживання). «3/4 з них забезпечені водою, близько 95% - електроенергією, рівень газифікації не перевищує 15%, каналізаційні мережі і дороги практично відсутні», - заявив С.САЛІЄВ.

Як відомо, в травні 1944 року тодішній керівник СРСР Йосиф Сталін підписав підготовлену НКВС постанову «Про виселення кримських татар з Кримської АРСР до Узбецької РСР». Кримських татар звинуватили у співпраці з фашистами. Виселення кримських татар розпочалося вранці 18 травня 1944 року і було завершено до вечора 20 травня. За різними даними, від 180 тис. до 190 тис. кримських татар були виселені з території півострова.

Крім кримських татар, з Криму виселили представників інших народів: на початку війни, в 1941 році – кримських німців; у 1944 році - вірмен, болгар і греків.

Масове повернення депортованих почалося в наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років. Важливу роль в юридичному оформленні цього процесу відіграла Декларація Верховної Ради СРСР від 14 листопада 1989 року «Про визнання незаконними і злочинними репресивних актів проти народів, які були піддані насильницькому переселенню, і забезпечення їх прав». У 1991 році було прийнято закони «Про реабілітацію жертв політичних репресій» і «Про реабілітацію репресованих народів». З 1993 року 18 травня відзначається в Криму як День пам`яті жертв депортації.