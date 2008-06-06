Чверть працівників - за межею бідності

Ситуація з виконанням в Україні Європейської соціальної хартії залишається складною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в рекомендаціях парламентських слухань на тему «Про хід виконання в Україні Європейської соціальної хартії (переглянутої)», що відбулась сьогодні у Верховній раді.

У проекті рекомендацій зазначається, що на сьогодні розмір мінімальної заробітної плати “продукує бідність серед працюючих”. В проекті зазначено, що на сьогодні заробітну плату нижчу прожиткового мінімуму нараховують майже 25% працівників.

Як повідомив голова Комітету ВР з питань соціальної політики та праці Василь ХАРА (фракція Партії регіонів), сьогодні прожитковий рівень є значно вищим, ніж офіційно встановлений. За його словами, він повинен бути на 230 грн. вищий від нині діючого.

В.ХАРА повідомив, що середня заробітна плата в Україні є найнижчою, у порівнянні з країнами-сусідами. Він наголосив, що у 2006 році середньомісячна заробітна плата в Україні становила 164 євро, в Росії – 315 євро, в Румунії – 326, Польщі – 637 євро, в Угорщині – 648, в Словенії – 1213 євро.

В рекомендаціях парламентських слухань зазначається, що розмір прожиткового мінімуму потребує «значного корегування».

«Проте Кабінет міністрів наполегливо ігнорує намагання законодавчого органу захистити права громадян стосовно забезпечення рівня життя не нижче прожиткового мінімуму», - зазначено в рекомендаціях.

У документі також передбачено, що ВР має забезпечити прийняття Трудового кодексу України, законів про зайнятість населення та інші законодавчі акти, спрямовані на адаптацію законодавства України до Європейської соціальної хартії.

Кабінету міністрів України парламент рекомендував підготувати доповідь про виконання положень цієї хартії у 2008 році, залучивши до цього сторони соціального партнерства.