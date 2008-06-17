Ющенко зобов`язав прискорити виділення землі депортованим

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зобов`язав керівництво Криму прискорити вирішення питань щодо виділення земельних ділянок для облаштування представників депортованих народів, а також звільнення самозахоплених ділянок.

Про це він заявив сьогодня під час зустрічі із головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолієм ГРИЦЕНКОМ та головою Ради міністрів АРК Віктором ПЛАКІДОЮ, повідомляє прес-служба Президента.

Основними темами зустрічі стали аспекти енергетичної та екологічної безпеки, соціально-економічна ситуація на півострові, розвиток морських портів та розвиток заповідного фонду АРК.

У темі екологічної безпеки Президент зробив акцент на проблемі вивозу та утилізації сміття на Південному узбережжі Криму в районі Великої Ялти, де щорічно утворюється понад 420 тисяч тонн відходів. "Напередодні курортного сезону ця проблема набуває особливої гостроти", - зазначили в прес-службі.

Глава держави доручив винести питання про комплексний підхід до проблеми утилізації ТПВ Великої Ялти й екологічних проблем в цілому на розгляд Уряду та прийняти необхідні рішення, у тому числі в частині передбачення необхідних фінансових ресурсів у Державному бюджеті на 2008 р. До 1 липня поточного року Уряд повинен поінформувати про виконання цих доручень. За результатами зустрічі Президент запропонував заслухати хід виконання доручень Глави держави на запланованому засіданні РНБО з питань щодо ситуації в АР Крим.

Під час зустрічі Президент вказав на критичну ситуацію у сфері земельних відносин, викликану незбалансованістю потреб курортно-рекреаційної інфраструктури території, що стрімко розвивається, та територіями природно-заповідного фонду довкола Великої Ялти. За таких обставин можуть виникнути додаткові загрози розвитку та екологічній безпеці регіону. Відповідно до пропозицій Глави держави, одним з найбільш доцільних варіантів вирішення цієї проблеми є створення Національного природного парку на території Великої Ялти. Організація Національного парку на базі Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника дозволить виключити будь-яку можливість вилучення територій зі складу природно-заповідного фонду та одночасно покращити умови їх збереження, застосовуючи законодавчий механізм регулювання використання природних комплексів.

Окрім того, Глава держави звернув увагу на ситуацію у видобувній промисловості, яка залишається складною. Зокрема, з початку року спостерігається зменшення обсягів видобування паливно-енергетичних корисних копалин - на 8,4%, перш за все природного газу, нафти та газового конденсату, що пов`язано із проблемами нафтогазового комплексу держави і АР Крим. "Така ситуація, враховуючи стратегічну важливість галузі, свідчить про неефективність управління та нераціональний підхід до використання наявних, вивчення і розробки перспективних природних ресурсів - покладів вуглеводнів на шельфі Чорного і Азовського морів", - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі В.ЮЩЕНКО також звернув увагу на необхідність вдосконалити управління та підвищити ефективність державної політики щодо морських портів, розташованих у Криму. Зокрема, вважає Президент, необхідно розробити державну програму розвитку морських портів України з урахуванням їх специфіки та особливостей, перспективних планів розвитку населених пунктів, де розташовані порти, транзитних можливостей України тощо; Кабінету Міністрів України - передбачати в Державному бюджеті кошти на інвестиційний розвиток портів як стратегічних об`єктів, що перебувають у державній власності.

Президент також висловив підтримку позиції керівників АР Крим щодо необхідності чіткого дотримання законів при призначенні та звільненні керівників центральних органів виконавчої влади в Криму та правоохоронних органів (щодо обов`язковості погодження з керівництвом автономії зазначених осіб).