«Ніс» танкера-шкідника нарешті піднімуть

Російська сторона планує в кінці цього тижня почати роботи з підняття носової частини танкера «Волгонефть-139», що затонув восени минулого року в Керченській протоці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Сімферополі повідомив голова Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища Євген БУБНОВ.

«У п`ятницю припливають понтони, й починаються всі роботи з підняття носової частини з подальшим транспортуванням до російських берегів», - сказав Є.БУБНОВ.

За його словами, в носовій частині танкера «немає мазуту». «Просто на стінках є один сантиметр (мазуту – УНІАН), знаєте, як згущене молоко, коли виливається (з банки – УНІАН), там на стінках трохи залишається. Ось це (мазут, що залишився на стінках, – УНІАН) і створює плівку, коли великі хвилі туди потрапляють, потім на морі поряд з`являється сиза плівочка, - зазначив голова Рескомітету з охорони навколишнього природного середовища. - Але все одно там є бонові загородження й, коли відбувається активніше вимивання, відразу ж сорбентом посипається».

За словами Є.БУБНОВА, проведені водолазні роботи показують: понтони певних розмірів здатні підняти й відбуксирувати носову частину «Волгонефти-139». «Технічно це можна здійснити, росіяни сказали: питань немає», - зазначив Є.БУБНОВ.

Крім того, він повідомив, що судно «Вера Волошина», яке постраждало під час шторму й було викинуте на берег у районі мису Меганом, планується транспортувати й потім утилізувати. «Коли судно наткнулося на великий камінь, то його (судно - УНІАН) пробило в районі паливних баків, і ми припускаємо, що потрапила вода, вона витіснила солярку. За грудень минулого року викачали до 400 літрів ось цієї води з соляркою, завантажили в бензобаки й транспортували на один із переробних заводів. Зараз прийнято рішення севастопольською фірмою, яка герметизує ось цю дірку, що (судно - УНІАН) буде транспортовано в Севастопольську бухту й потім утилізовано», - сказав Є.БУБНОВ.

Він також зазначив, що Рескомітет хвилює питання щодо інших суден, які затонули в Керченській протоці. «Вони не несуть екологічної загрози, але вони для мореплавання заважають», - сказав Є.БУБНОВ. З огляду на це, за його словами, росіян просять «переконати судновласників зайнятися своїми суднами» й транспортувати їх.

Щодо сірки, яка знаходиться на затонулих під час шторму восени 2007 року суховантажах, Є.БУБНОВ заявив, що вона загрози не являє. «Абсолютно безпечні (судна із сіркою – УНІАН), – сказав він. – Сірка тільки тоді матиме небезпеку, коли вона вступить у сполуку з нафтовмісним компонентом, але оскільки ми вже бачимо, що як такого мазуту немає, то з чим там вступати в сполуку?».

Як повідомляв УНІАН, через шторм у листопаді 2007 року в Керченській протоці розламався навпіл російський танкер «Волгонефть-139». У результаті в море потрапило понад 1,2 тис. тонн мазуту. Затонули також судна, що перевозили сірку. На затонулих суховантажах було близько 7 тис. тонн сірки.