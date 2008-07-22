Мазутна катавасія завершиться через 10 днів?

У Керчі залишилося утилізувати тисячу тонн з 6 тисяч тонн мазутно-піщаної суміші, зібраної на острові Коса Тузла і в східному Криму після аварії восени минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Сімферополі повідомив голова Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища Євген БУБНОВ.

«На сьогодні з майже 6 тисяч залишилося близько тисячі тонн для утилізації», - сказав він.

За словами Є.БУБНОВА, мазутно-піщану суміш переробляють на порошок, який потім можна застосовувати для будівництва автомобільних доріг.

Він повідомив, що для утилізації суміші, що залишилася, потрібно ще 10 днів. «Думаю, це займе днів десять», - сказав Є.БУБНОВ.

Також він сказав, що моніторинг забруднення грунтів засвідчив: на острові Коса Тузла гранично допустимої концентрації шкідливих речовин перевищена в 9 разів. «Але минулого року було 1500 разів! 1500 і 9 разів, порівняйте. 9 – це дуже маленьке число», - сказав Є.БУБНОВ і додав, що коли роботи на Тузлі закінчать, то буде ”ідеальний стан”.

Є.БУБНОВ також запевнив, що мазут не зіпсував курортний сезон у Криму.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2007 року в Керченській протоці внаслідок шторму зазнали аварії низка суден. Зокрема, з розламаного російського танкера «Волгонефть-139» в море вилилося більш як 1,2 тис. тонн мазуту.

На острові Коса Тузла і в східному Криму було зібрано близько 6 тис. тонн суміші мазуту з водоростями і піском. Суміш переробляють у Керченському порту.