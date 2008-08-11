Омбудсман: Умови тримання в ІТТ Криму – середньовічні тортури

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА у своєму поданні Президентові України пропонує розробити на державному рівні цільову програму поліпшення умов тримання затриманих і взятих під варту осіб.

Прес-служба Уповноваженого з прав людини повідомляє, що ще у вересні 2003 року під час відвідання спецустанов міліції в містах Алушті, Євпаторії, Сімферополі та Севастополі Омбудсман дійшла висновку, "що жахливі умови, в яких перебувають затримані та заарештовані, є фактично знущанням над цими людьми і можуть бути прирівняні до тортур".

Як зазначається в поданні Н.КАРПАЧОВОЇ, результати останніх перевірок, здійснених у спецустановах АРК, міст Севастополя та Одеси, свідчать, що громадян, які лише підозрюються у вчиненні злочину чи адміністративного правопорушення, продовжують тримати в спеціальних установах міліції в умовах, "що принижують людську гідність і за міжнародними стандартами вважаються одним із видів катувань".

Особливе занепокоєння Омбудсмана викликає стан справ в Бахчисарайському ІТТ МВС України, який майже двадцять три роки функціонує у напівпідвальному приміщенні. "У більшості камер – постійна задуха через брак свіжого повітря та відсутність примусової вентиляції, вкрай незадовільне штучне освітлення. Камери не обладнані нічним освітленням, не створено умов для зберігання заарештованими своїх особистих речей, відсутня кімната для побачень. Ув`язнені не забезпечені постільною білизною, в наявності лише матраци, більшість яких підлягає списанню", - йдетья у повідомленні.

Усупереч вимогам статті 155 КПК України у 2007 році стосовно кожного п`ятого ув`язненого було порушено встановлений 10-денний термін перебування в ІТТ, а деякі з них, попри вимоги статті 8 Закону України "Про попереднє ув`язнення", трималися в одній камері разом із особами, підданими адміністративному арешту.

"У нелюдських умовах тримаються ув`язнені також в ІТТ міст Євпаторії, Сак та Одеси, Сімферопольському приймальнику-розподільнику для осіб, затриманих за бродяжництво", - мовиться в повідомленні.

Крім того, через неналежний контроль за поведінкою заарештованих у Сакському ІТТ 2006 року помер неповнолітній Віталій Бучковський унаслідок заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень, тривалих знущань та приниження його людської гідності іншими ув`язненими, які знаходилися з ним в одній камері. За цим фактом тільки одного з них визнано винним у вчиненні злочину за частиною першою статті 119 Кримінального кодексу України і призначено покарання у вигляді позбавлення волі на чотири роки. Проте, на переконання Уповноваженого, викликає сумнів щодо об`єктивності проведених службових розслідувань цієї надзвичайної події та оцінки бездіяльності посадових осіб ІТТ, оскільки постановою Сакського міськрайонного суду від 29 липня 2008 року скасовано рішення органів міліції про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно двох інших ув`язнених та надіслано ці матеріали прокурору для належної перевірки.

Найгіршими в Україні залишаються умови перебування людей у ІТТ Севастополя, вважає Н.КАРПАЧОВА. Керівництво Севастопольського міського управління міліції пояснює такий ганебний стан справ тим, що МВС України не виділяє необхідного фінансування.

Зважаючи на результати перевірок та з метою захисту конституційних прав ув`язнених на гідне поводження, безпеку та життя під час перебування у спецустановах міліції, Н.КАРПАЧОВА у своєму поданні просить Президента дати доручення щодо вжиття невідкладних заходів по усуненню порушень прав осіб, які перебувають у спеціальних установах міліції АР Крим, міст Севастополя та Одеси.

Н.КАРПАЧОВА також просить доручити Кабінету Міністрів України розробку та прийняття Державної цільової програми поліпшення умов тримання затриманих і взятих під варту осіб у спеціальних установах міліції, передбачивши відповідне бюджетне фінансування.