Пауза у мирних переговорах виникла "через небажання Києва інтенсифікувати діалог", заявили у Кремлі.

Ситуація з мирними переговорами щодо України перетворилася у "паузу, що надто затягнулася". Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистам "РИА-Новости".

У Кремлі вважають, що пауза у переговорах виникла "через небажання Києва інтенсифікувати діалог".

Водночас Пєсков заявив, що Путін, як і президент США Дональд Трамп, не відкидає проведення саміту РФ-США в майбутньому. Втім, він уникнув конкретики щодо термінів проведення ймовірної зустрічі.

"Ні Путін, ні Трамп не хочуть збиратися тільки заради зустрічі і марнувати час, для результативності потрібна підготовка", - заявив він.

Він також додав, що Путін обіцяв "приголомшливу відповідь" не на постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk, а взагалі на спроби ударів углиб Росії.

Переговори щодо миру в Україні

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що скасував саміт з Путіним, оскільки не бачить потенційної можливості досягнути прогресу.

Потім США запровадили жорсткі санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу". У Міністерстві фінансів Сполучених Штатів пояснили, що обмеження вводять "у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з припинення війни в Україні". Крім "Роснефти" і "Лукойлу", санкції зачеплять компанії, які прямо чи побічно на 50 % або більше належать цим гігантам, навіть якщо їх не внесено до санкційного списку безпосередньо. Йдеться про 28 дочірніх компаній "Роснефти" і 6 – "Лукойлу".

Трамп щодо нових санкцій сказав, що він "просто відчув, що настав час".

