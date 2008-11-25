У Верховній Раді придумали, як побороти подвійне громадянство

Парламентський комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 24 листопада рекомендував Верховній Раді України підтримати законопроект про внесення змін до закону "Про громадянство України". Про це у вівторок, 25 листопада, пише "КоммерсантЪ Украина".

Ініціаторами змін до закону про громадянство є народні депутати фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ і Микола РУДЧЕНКО. Вони пропонують запровадити ще одну підставу для скасування рішення про оформлення громадянства України та розширити поняття "добровільне набуття громадянства".

"У нашій країні проживає багато людей, які мають подвійне громадянство, зокрема ті, хто при владі. Це порушує конституційний принцип. Мета законопроекту – поставити людей перед вибором, громадянином якої країни їм бути", – повідомив О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

У нинішній редакції закону підставою для скасування рішення про оформлення українського громадянства вважається тільки "офіційне звернення українського громадянина із заявою або клопотанням для отримання громадянства іншої країни".

Автори документа пропонують доповнити закон нормою, згідно з якою "громадянства позбавляється людина, яка отримала документи, що підтверджують громадянство іншої країни, і скористалася ними". "Це не означає, що людину в терміновому порядку позбавлятимуть громадянства, вона сама повинна вирішити, громадянином якої країни їй бути. Якщо вона цього не зробить, це буде підставою для позбавлення її українського громадянства", – пояснив О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Згідно з чинним законом, іноземці, які отримали українське громадянство, мають два роки на те, щоб позбутися паспорта іншої держави. Покарання за невиконання цієї норми не передбачено. Автори законопроекту впевнені, що це не має залишатися безкарним, і пропонують у такому разі позбавляти громадянства України.

Голова підкомітету з питань корінних народів, етнічних груп, депортованих народів і національних меншин Мустафа ДЖЕМІЛЄВ ("Наша Україна – Народна самооборона") назвав законопроект "справедливим і законним".

"Подвійне громадянство неприйнятне для України. На її території проживає багато росіян. Враховуючи практику Росії з використання громадян, які мають паспорти Російської Федерації, у своїх цілях, законопроект передбачає, що люди повинні визначитися, громадянами якої країни їм бути", – наголосив М.ДЖЕМІЛЄВ.

Як зазначає видання, останнім прикладом “захисту інтересів власників російських паспортів” є серпневі події в Грузії. 8 серпня, коли туди увійшли російські війська, президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ на засіданні Ради безпеки РФ заявив: "Як президент Росії я зобов`язаний захищати життя і гідність російських громадян, хоч би де вони перебували”.

За інформацією газети, пропозиції депутатів фракції Блоку Литвина підтримали шість з дев`яти членів комітету. Проти виступили представники Партії реґіонів і Компартії.

"У всьому світі подвійне громадянство ні до чого поганого не приводило, – сказав виданню голова підкомітету з питань прав людини Едуард ПАВЛЕНКО (ПР). – Йдеться про права людини, а сам факт позбавлення громадянства є їх порушенням".