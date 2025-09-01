Зазначається, що такий рівень цін був ще в липні.

Мідь у понеділок, 1 вересня, підскочила до психологічної позначки в 10 000 доларів за тонну на Лондонській біржі металів. Минулого місяця метал зростав на тлі ослаблення долара і відносно стійкого попиту.

Видання Bloomberg пише, що в серпні ціна на цей метал зросла на 3%, а в понеділок піднялася на 0,3% до 9928 доларів за тонну. Ослаблення долара, як правило, сприятливо позначається на сировинних товарах, ціни на які встановлюються в доларах, оскільки робить їх дешевшими для покупців за межами США.

Востаннє мідь торгувалася вище 10 000 доларів у липні, але виявилася відносно стійкою, попри прогнози щодо зниження цін після того, як президент США Дональд Трамп передумав запроваджувати мита на найпоширеніші види цього металу.

Відео дня

Варто зазначити, що попит на мідь підтримується Китаєм. За даними Zijin Mining Group Co., споживання на найбільшому у світі ринку міді зросло приблизно на 10% у першому півріччі. При цьому очікується зниження споживання в другому півріччі.

До 12:12 за шанхайським часом ціна на мідь на LME зросла на 0,2% до 9923 доларів за тонну. Ціни на цинк і нікель зросли, а на алюміній - знизилися.

Ціни на мідь - останні новини

9 липня ціни на мідь у США злетіли до рекордного рівня після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон запровадить 50%-ві мита на промисловий метал у рамках ескалації торгової війни. Щоправда, пізніше американський лідер відмовився від цієї ідеї, що знизило ціни на мідь.

4 серпня метал знову почав дорожчати через смертельну аварію на одній з найбільших підземних шахт у світі, що належить гірничодобувному гіганту Codelco в Чилі.

Вас також можуть зацікавити новини: