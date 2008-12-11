У Севастополі цього року виявлено 34 факти хабарництва на 1,7 млн грн

У Севастополі цього року виявлено 34 факти хабарництва на загальну суму 1 млн. 681 тис. грн., що майже в 4 рази більше, ніж минулого року (проти 477 тис. грн. у 2007 році).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні начальник управління УМВС України в місті Севастополі генерал-майор міліції Валерій ПЄТУХОВ під час засідання колегії Севастопольської міської державної адміністрації, що розглядала, зокрема, питання «Про виконання вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією».

За інформацією В.ПЄТУХОВА, середня сума одержаного хабара одним хабарником становила 76 тис. 409 грн., за 11 кримінальними справами сума хабарів становила понад 10 тис. грн., за 4 кримінальними справами – більш як 30 тис. грн.

Коментуючи деякі підсумки боротьби з корупцією, генерал-майор міліції навів приклади: «начальник сектора екологічного контролю пункту пропуску через державний кордон у місті Севастополі Державної Азово-Чорноморської екології одержав хабар 26 тис. 814 грн. за відмітку про проходження екологічного контролю». Також, за його словами, голова об`єднання громадян одержав хабар у сумі 105 тис. доларів від громадянки за рішення прийняти в її члени об`єднання і дати дозвіл на будівництво 4-поверхового будинку.

Як зазначив В.ПЄТУХОВ, «за 4 роки, що я живу в Севастополі (з них 3 роки працюю в міліції) лише одного громадянина - одержувача хабара засуджено до реальної міри покарання - 5 років позбавлення волі». За його словами, було засуджено «в 2006 році керівника апарату Балаклавського районної ради, яка одержала хабар понад 10 тис. грн. за махінації із земельними ділянками». Він також вважає, що боротьба з корупцією на прикладі хабарів «нагадує боротьбу з вітряними млинами». «Ми можемо фіксувати скільки завгодно, це дорогі заходи, дуже великі гроші на це йдуть, задіяна дуже велика кількість особового складу міліції, СБУ, прокуратури. А рішення суду говорить: товариші, беріть, нічого не буде. Даруйте, я дещо перебільшую, але приблизно так воно й є», - сказав В.ПЄТУХОВ.

Крім того, як додав генерал-майор міліції, «переважна більшість осіб, які притягувалися судами до адміністративної відповідальності, за корупцію, до кримінальної відповідальності за хабарі - продовжують працювати на своїх посадах».