Перевірка обставин інциденту у Криму на контролі Луценка

За попередніми оцінками, причиною інциденту в селищі Мирне Сімферопольського району Криму, де потерпів місцевий житель, стали недостатньо професійні дії працівників міліції, які розшукували підозрюваного у скоєнні злочину, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

"Працівники "Беркуту" залучаються до участі в заходах із затримання небезпечних злочинність на вимогу працівників оперативних підрозділів та відповідно до рішення керівництва відповідного органу внутрішніх справ. З огляду на наявну інформацію є підстави вважати, що рішення щодо проведення акції з силового проникнення до помешкання жителя села Мирне, де міг переховуватися підозрюваний, та застосування спецзасобів було помилковим", - йдеться у повідомленні.

Керівництво міністерства шкодує з приводу інциденту. "Керівництво Міністерства внутрішніх справ України від імені всієї системи МВС просить вибачення у постраждалого та членів його сім`ї", - мовиться у повідомленні.

Наразі для встановлення всіх обставин інциденту працівниками ГУ МВС України в Автономній Республіці Крим спільно з органами прокуратури здійснюється відповідна перевірка, за наслідками якої буде дано правову оцінку діям кожного працівника, причетного до організації та проведення операції.

Об’єктивність перевірки обставин інциденту перебуває на особистому контролі міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.