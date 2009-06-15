Чоловік загинув під час розвантаження вагонів у Криму
10:30, 15 червня 2009Крым
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Придавило люком
У місті Бахчисарай чоловік загинув під час розвантаження вагонів.
Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні.
«Жителя Бахчисараю, 1973 року народження, придавило розвантажувальним люком вагону для сипких матеріалів», - зазначили в МНС.
Від одержаних травми кримчанин помер до приїзду «швидкої допомоги».
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