Двох налоговиків-хабарників викрили в Криму

Правоохоронці викрили начальника державної податкової інспекції та виконуючого обов’язки заступника начальника відділу податкової міліції в одному з міст Криму, котрі вимагали та отримали 8 тисяч гривень хабара від приватного підприємця за сприяння йому в торгівлі контрафактною продукцією.

Як повідомляє прес-служба МВС, проводяться заходи щодо встановлення інших фактів хабарництва.

Прокуратурою автономії порушено справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.