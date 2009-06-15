Двох налоговиків-хабарників викрили в Криму
11:30, 15 червня 2009Крым
0 0
Порушено справу
Правоохоронці викрили начальника державної податкової інспекції та виконуючого обов’язки заступника начальника відділу податкової міліції в одному з міст Криму, котрі вимагали та отримали 8 тисяч гривень хабара від приватного підприємця за сприяння йому в торгівлі контрафактною продукцією.
Як повідомляє прес-служба МВС, проводяться заходи щодо встановлення інших фактів хабарництва.
Прокуратурою автономії порушено справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter