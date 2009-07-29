Кримчанин, що хоче в президенти, в шоці від збільшення застави

Голова Конгресу російських громад Криму Сергій ШУВАЙНИКОВ, який заявив про намір балотуватися на пост Президента України, просить нинішнього главу держави Віктора ЮЩЕНКА і омбудсмана Ніну КАРПАЧОВУ звернутися до Конституційного Суду для визнання неконституційним внесених парламентом змін до закону про збільшення до 2,5 млн. грн. грошової застави для реєстрації кандидата на головну посаду країни.

Про це говориться в листі ШУВАЙНИКОВА до ЮЩЕНКА і КАРПАЧОВОЇ.

Верховна Рада 24 липня ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України». Серед іншого встановлено, що для реєстрації кандидата на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії вноситься грошова застава у розмірі 2,5 млн. грн. Збільшення застави дозволить удвічі скоротити кількість бажаючих балотуватися на пост глави держави, упевнений заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.

«Підвищення грошової застави в п`ятиразовому розмірі грубо суперечить статті 24 Конституції України. Вона гарантує, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи і рівні перед законом, не може бути привілеїв або обмежень (зокрема) за ознаками майнового становища», - наголошує кримчанин.

ШУВАЙНИКОВ заявив, що у нього немає «великих особистих коштів і спонсорів-олігархів».

«Внесені зміни щодо підвищення суми грошової застави фактично затверджують антиконституційний принцип, коли багатим громадянам можна все, зокрема бути кандидатами в Президенти України, а бідні люди не можуть навіть подумати про це право», - заявив він.

ШУВАЙНИКОВ додав: стаття 22 Конституції зазначає, що «при ухваленні нових законів або внесенні змін до діючих законів не допускається звуження змісту і обсягу існуючих прав і свобод».

У зв`язку з цим кримський активіст просить ЮЩЕНКА і КАРПАЧОВУ підготувати звернення до КС про відповідність Основному Закону внесених змін щодо суми грошової застави.