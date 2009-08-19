Самореалізацію України як держави експерти оцінили на «2 із плюсом»

За 18 років незалежності самореалізацію України як держави можна оцінити на 2 із плюсом, такі дані експертного опитування, проведеного Інститутом Антикризових Стратегій на початку серпня.

Відповідаючи на питання «Як ви оцінюєте стан державної самореалізації України у цілому?», експерти виставили середню оцінку 2,458 (59 балів з 24 відповідей).

На переконання керівника Інституту Антикризових Стратегій Катерини Кириченко, така оцінка є вироком сучасній системі української влади.

«За 18 років незалежності в Україні не було проведено жодної системної реформи – ані пенсійної, ані медичної, ані військової. Броунівський рух перманентної боротьби за владу між різними політично-олігархічними кланами підвів Україну до межі катастрофи, коли подальший розвиток подій може спричинити або соціальні вибухи, або втрату незалежності», – сказала вона.

Найнижче експерти оцінили стан економічної незалежності України, виставивши їй середню оцінку 2,16 (54 бали з 25 відповідей). А також – стан української армії та правоохоронних органів (середня оцінка – 2,24). «Відсутність дієвих інструментів соціального примусу, відсутність бар`єрів безпеки для власної економіки ставлять питання існування такого поняття, як «незалежність» у принципі. Але це питання суспільство має ставити, насамперед, тим, хто останні 5 років витратив не на реформи, а на руйнацію української державності», – підкреслив співзасновник Інституту Василь Самохвалов.

Загалом Інститутом Антикризових Стратегій було опитано 25 експертів – політологів, політиків, журналістів.