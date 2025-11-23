На півдні України діють інші КПП, серед яких - "Табаки", "Виноградівка", "Нові Трояни" та "Рені".

Через атаку РФ міжнародний пункт пропуску "Орлівка" зазнав суттєвих пошкоджень – прикордонники пропонують скористатися іншими контрольно-пропускними пунктами (КПП).

Згідно з повідомленням Держприкордонслужби України, у зв’язку із призупиненням пропускних операцій у поромному пункті пропуску "Орлівка", що стало наслідком атаки Російської Федерації, для зручності подорожніх пропонується використовувати інші пункти пропуску, щоб перетнути держкордон.

Для всіх громадян (міжнародні пункти пропуску): "Табаки", "Виноградівка", "Нові Трояни", "Рені", "Старокозаче", "Паланка – Маяки – Удобне".

Для громадян України та Молдови діють міждержавні пункти пропуску: "Долинське", "Залізничне", "Лісне", "Малоярославець".

"Просимо врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок через державний кордон", - зазначили прикордонники.

Удар по пункту пропуску "Орлівка"

Як писав УНІАН, російська армія 22 листопада атакувала пункт пропуску "Орлівка" на півдні Одеської області, на кордоні з Румунією. Зокрема, обстрілами ударних БПЛА пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу "Орлівка", через що міжнародний пункт пропуску тимчасово призупинив роботу. Здійснюються відповідні заходи щодо ліквідації наслідків. Також на автостоянці пошкоджень зазнали 11 вантажних автомобілів. Постраждало двоє чоловіків, один з яких - водій. Обидва потерпілі - цивільні громадяни України.

