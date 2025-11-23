Російські військові намагалися перемістити танк на південні околиці міста для використання у штурмах.

В даний час в Покровську тривають бої, російським військам не вдається закріпитися у центрі міста. Про це розповіли у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ).

Йдеться, що станом на сьогоднішній ранок ЗСУ стримують росіян та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації ворога у Покровську.

"У центрі міста зберігаються наші позиції, тривають стрілецькі бої, а противнику не вдається закріпитися. До ліквідації ворога у середмісті продовжують залучатися штурмові групи у взаємодії з іншими підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, додають військові, днями зачистку від ворожої присутності провів 425-й окремий штурмовий полк "Скала" у районі залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний. Це дозволило, пояснюють у ДШВ, заблокувати намагання росіян підкріпити сили, які без успіху намагаються посилити тиск на північну частину міста.

Як додали у ЗСУ, при будь-яких спробах перейти у північну частину міста через залізницю ворог зазнає великих втрат.

"З початку листопада українські військові знищили у Покровську 388 окупантів, ще 87 – поранені… Днями ворог намагався перемістити танк на південні околиці Покровська та замаскувати техніку для подальшого використання у штурмових діях. Оператори групи безпілотних систем 7 корпусу ШР ДШВ SKY STRIKE Unit у взаємодії з 68 окремою єгерською бригадою виявили ворожий танк та знищили його", - поділилися військові.

Ситуація в Покровську

Нагадаємо, 22 листопада угруповання військ "Схід" повідомило, що підрозділи армії РФ не можуть прорвати оборону Покровська та намагаються обійти місто.

У Покровсько-Мирноградській агломерації загарбники зосередили найбільшу кількість своїх військ та зберігає тут високу активність. Водночас у Покровську ЗСУ продовжують вести пошуково-штурмові дії. Окупанти під прикриттям туману протягом кількох днів намагалися просунутися в центральну частину міста.

