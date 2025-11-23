Карні заявив, що центр ваги у світовій економіці зміщується.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що світ може досягти прогресу з низки питань і без США. Він також заявив, що консенсус, досягнутий на зустрічі лідерів "Групи двадцяти" в Йоганнесбурзі цими вихідними, має вагу, незважаючи на бойкот з боку адміністрації президента Дональда Трампа, пише Bloomberg.

Саміт "об'єднав країни, що представляють три чверті населення світу, дві третини світового ВВП і три чверті світової торгівлі, і це без офіційної участі Сполучених Штатів. Це нагадування про те, що центр ваги у світовій економіці зміщується", - заявив Карні.

Карні підкреслив, що не дозволить Трампу диктувати йому порядок денний.

"Я поговорю з ним ще раз, коли це буде необхідно", - сказав він. "У мене зараз немає гострих питань для обговорення з президентом. Коли Америка захоче повернутися й обговорити торговельні питання, ми це зробимо".

Він також докладно розповів про свої спроби зміцнити зв'язки з різними країнами, від ПАР до Індії та Китаю.

"Ми підписуємо нові угоди і знаходимо нових інвесторів для реалізації наших планів щодо економічних амбіцій Канади", - сказав він. "Ми розширимо торгівлю і стимулюватимемо інвестиції в розширення партнерських відносин у різних галузях - від штучного інтелекту до енергетики в Індо-Тихоокеанському регіоні та Європі".

Bloomberg нагадує, що Південна Африка, яка приймає саміт "Великої двадцятки" цього року, кинула виклик США, опублікувавши декларацію за підсумками зустрічі. Трамп ухвалив рішення бойкотувати саміт, нібито через утиски щодо білих фермерів у Південній Африці. Водночас Вашингтон наголосив, що за відсутності США на саміті може бути опублікований тільки звіт голови.

Конфлікт між США та Канадою

Після повернення Трампа до Білого дому, відносини між США і Канадою, які традиційно вважалися одними з найтісніших і найстабільніших у світі, увійшли в період гострої кризи і непередбачуваності.

Ще на етапі президентської кампанії Трамп почав погрожувати Канаді високими тарифами на імпорт і називати її "51-м штатом".

У жовтні спалахнув гучний скандал між Канадою і США через телевізійну рекламу, спонсоровану урядом канадської провінції Онтаріо. Трамп був настільки розлючений, що припинив торговельні переговори з Канадою і запровадив нове 10-відсоткове підвищення тарифів на канадський експорт до США.

На цьому тлі прем'єр-міністр Канади Марк Карні намагається зміцнити економічні зв'язки з Китаєм та Індією.

