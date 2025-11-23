План виключає обмеження чисельності ЗСУ і передбачає, що Україна має самостійно ухвалювати рішення про миротворчі війська.

Європейські дипломати на переговорах зі США в Женеві в неділю представлять альтернативний мирний план із 24 пунктів щодо війни в Україні. Як пише The Telegraph, контрпропозицію розробили союзники, включно з Великою Британією, ще до того, як минулого тижня в мережу потрапив спірний план Дональда Трампа з 28 пунктів.

За даними видання, у європейському плані йдеться про те, що жодних обмежень на чисельність українських збройних сил накладатися не повинно (наразі ЗСУ налічують близько 850 000 військовослужбовців). В американському плані, розробленому спільно з Росією, чисельність армії має бути обмежена 600 000 військовослужбовців.

Американо-російський план також передбачає заборону на перебування іноземних військ на території України. Європейський план передбачає, що Україна має самостійно ухвалювати рішення про присутність дружніх сил на своїй території.

Європейська пропозиція також закликає членів НАТО самостійно вирішувати, хто може вступити до альянсу, що суперечить повній забороні на вступ України, запропонованій США.

Європейський план також вимагає припинення вогню по всій лінії фронту до початку будь-яких переговорів про передачу територій.

Європейський мирний план щодо України - що ще відомо

За даними Bloomberg, план також передбачає прохання до США надати гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО про колективну оборону, а також вимагає, щоб заморожені російські активи були використані для відновлення і компенсації Україні.

Також Україна та Європа відкидають вимоги Москви про те, щоб Київ поступився незахопленими станом на зараз територіями на сході.

