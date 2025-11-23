Глава держави зазначив, що вже відбулися короткі звіти української команди про результати перших зустрічей і розмов.

Команди України та США, а також команди європейських партнерів зараз перебувають у тісному контакті в Женеві. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в Telegram.

"Цим часом у Швейцарії зустрічаються команди, які працюватимуть над кроками для закінчення війни. Добре, що дипломатія активізована і що розмова може бути конструктивною. Українська та американська команди, команди наших європейських партнерів – у тісному контакті, і я дуже сподіваюсь, що буде результат", - наголосив Зеленський.

Як відзначив президент, потрібно зупинити кровопролиття й гарантувати, що війна більше не буде розпалена.

Відео дня

"Чекаю підсумків сьогоднішніх розмов, розраховую, що всі учасники будуть конструктивними. Потрібен позитивний результат для всіх нас", - додав Зеленський.

Оновлено 16.05. Як уточнив Зеленський, вже відбулися короткі звіти української команди про результати перших зустрічей і розмов.

"Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України. Триває подальша робота над тим, щоб усі елементи були дійсно ефективними для досягнення головної мети, на яку розраховують наші люди – врешті-решт покласти край кровопролиттю й війні", - наголосив Зеленський.

Водночас, як повідомив керівник ОП Андрій Єрмак, який є головою делегації України, він вже провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером.

"Наступна зустріч – із делегацією США. Налаштовані дуже конструктивно", - відзначив Єрмак.

Також він додав, що загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. "Продовжуємо працювати разом для досягнення сталого і справедливого миру для України", - повідомив керівник ОП.

Мирний план для України

Як повідомляв УНІАН, "мирний план" від адміністрації Дональда Трампа містить 28-м пунктів і фактично винагороджує Росію за розв’язання повномасштабної війни проти України.

Цей "план" назвали неприйнятним в провідних європейських країнах.

Водночас, адміністрація Трампа чекає від України до наступного четверга погодження цього плану.

Вас також можуть зацікавити новини: