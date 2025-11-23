Нинішня редакція документу відбувається на завершальному узгодженні.

У Женеві в межах зустрічей делегації України з делегаціями Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції та Великої Британії відбувається узгодження спільного документа про завершення війни. Нова редакція вже відображення більшість зауважень України, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України і член делегації Україна на переговорах у Женеві Рустем Умєров.

"Поточна редакція документа, хоча й перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів", - наголосив він у Telegram.

Як відначив секретар РНБО, в Україні високо цінують конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до українських зауважень. "Це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі", - відзначив Умєров. Він висловив очікування на подальший прогрес упродовж сьогоднішнього дня.

Відео дня

Зустрічі у Женеві - що вже відомо

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський вже отримав короткі звіти української команди про результати перших зустрічей і розмов з Женеви.

За словами президента України, є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України.

Раніше США представили рамковий проєкт з 28 пунктів щодо завершення війни. Положення цих пунктів співзвучні з вимогами Росії, яка веде проти України повномасштабну війну.

Адміністрація Трампа чекає від України до наступного четверга, до Дня подяки, погодження цього плану.

Вас також можуть зацікавити новини: