Кремль не зацікавлений у будь-яких територіальних компромісах.

Російські чиновники і державні ЗМІ продовжують створювати інформаційні умови для відхилення запропонованого США "мирного плану". Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, це свідчить про те, що Кремль готує населення РФ до того, щоб не приймати іншого варіанту, крім повної перемоги в Україні.

Так, перший заступник голови Комітету з міжнародних справ Державної Думи Росії Олексій Чепа заявив, що будь-який план має повністю відповідати вимогам Росії.

Він також знову повторив, що мета Росії полягає в тому, щоб будь-яке мирне врегулювання було спрямоване на усунення передбачуваних "корінних причин" її війни в Україні. Він також вказав, що мирний план, хоч і пропонує більше поступок Росії, ніж попередні пропозиції, але все ще недостатній для задоволення максималістських вимог Росії.

Російські державні телеканали і воєнкори висвітлювали схожі наративи, зокрема про те, що Росія братиме участь тільки в мирному плані, який усуває корінні причини війни, - маючи на увазі, що Росія не зацікавлена в будь-яких мирних переговорах, поки не досягне своїх цілей на полі бою.

Також член Комітету Державної Думи з оборони Андрій Колеснік заявив, що Росія не відмовиться від будь-яких територій в Україні, які вона незаконно анексувала, навіть від районів, які Росія не повністю окупує, таких як Запорізька область:

"Заява Колесника вказує на те, що Кремль не зацікавлений у будь-яких територіальних компромісах".

Колеснік також повторив неправдивий наратив про те, що перемога Росії в Україні неминуча, і Україна повинна негайно підкоритися всім вимогам Росії. Таку ж позицію висловив і глава Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) і депутат Держдуми Леонід Слуцький, який заявив, що мирний план є "гарною основою" для врегулювання, але що російські успіхи на сході України є "настільки ж переконливими аргументами", - маючи на увазі, що Росія, як і раніше, прихильна продовженню своєї війни в Україні.

Водночас у ISW підкреслюють, що перемога Росії не є неминучою:

"Україна і Захід можуть використовувати кілька ключових слабкостей Росії, щоб змусити Кремль піти на переговори і піти на реальні поступки".

Мирний план для України

За даними WP, Зеленський може погодитися на вихід із Донбасу і скорочення ЗСУ в обмін на мир. Джерела видання стверджують, що один з українських переговірників обговорював це під час візиту до Вашингтона.

Водночас європейці намагаються запевнити Зеленського, що залишаться поруч навіть без Трампа. Європейський Союз і Велика Британія в неділю візьмуть участь у високорівневих переговорах щодо мирного плану для України, що відбудуться в Женеві.

