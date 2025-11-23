США можуть позбавити Україну поставок зброї та доступу до розвідданих.

"Мирний план" із 28 пунктів, розроблений посланцями США і Росії та представлений Україні цього тижня, має чіткий термін реалізації та негласну погрозу Вашингтона: погоджуйтеся, інакше ризикуєте залишитися без підтримки. CNN проаналізувало, як США можуть "покарати" Україну за відмову від підписання цієї угоди, і чи зможе Київ впоратися з наслідками.

"Перш за все, відхилення пропозиції означало б екзистенціальне відокремлення від США, що мало б серйозні стратегічні наслідки для України та її європейських прихильників. Це загрожувало б тим, що США повністю відвернуться від конфлікту, порушивши обіцянки щодо гарантій безпеки для України і давши зрозуміти не тільки Зеленському, а й європейцям: ви залишені самі собі", - зазначає видання.

Відмова США від постачання зброї

Відсутність американської зброї завдала б Україні шкоди, але не такої сильної, як три роки тому. Частково це пов'язано з тим, що конфлікт сильно змінився: танки, протитанкові засоби і бронетехніка тепер відіграють другорядну роль порівняно з всюдисущими безпілотниками.

Крім того, постачання зброї з Європи тепер більше, ніж зі США. Від початку війни до червня 2025 року Європа виділила щонайменше 40 мільярдів доларів військової допомоги, що на 5 мільярдів доларів більше, ніж США.

Втрата американського озброєння насамперед зачепить українську протиповітряну оборону, яка охоплює батареї і ракети Patriot. Однак навіть якщо США припинять постачання ракет і запасних частин, це може дозволити європейським та іншим союзникам продовжувати надавати допомогу.

З іншого боку, Україна створила потужну індустрію безпілотників і ракет, хоча її виробництво потребує масштабування. Українські чиновники заявили, що 90% використовуваних нею безпілотників виробляються в Україні, зазначає CNN.

Обмін розвідданими

Точний характер цієї співпраці ніколи публічно не розголошували, але, ймовірно, він передбачає раннє попередження про запуски російських ракет і аналіз переміщень російських військ у режимі реального часу, що є критично важливим в умовах, коли російські війська просуваються на кількох ділянках лінії фронту.

У жовтні Зеленський визнав, що без американської розвідки всі українські системи оборони від російських ракет - Patriot, NASAMS і IRIS-T - матимуть у своєму розпорядженні обмежені дані, а це означає, що інформації буде недостатньо для забезпечення оборони.

Американська розвідка також використовувалася для українських ударів у глибині Росії, зокрема по військовій та енергетичній інфраструктурі, повідомили українські джерела CNN.

Європейці покращують свій доступ до таких розвідданих, але на створення і координацію таких можливостей потрібні роки.

Люди і гроші

Найбільші проблеми України мають скоріше внутрішній характер і не можуть бути вирішені жодною кількістю американських танків або ракет - це насамперед стосується кадрової кризи в армії, зазначає CNN.

Якщо Київ відхилить проєкт, ще однією жертвою може стати підтримка США в платоспроможності України. Міжнародний валютний фонд заявляє, що Україні знадобиться 65 мільярдів доларів бюджетної підтримки тільки наступного року.

Європейський союз намагається домовитися про спосіб використання заморожених російських активів як свого роду гарантії за кредитами. Однак план із 28 пунктів загрожує зірвати делікатні переговори про використання цих активів.

Переломний момент

Потенційна втрата систем озброєння та розвідданих, а також її безпосередній вплив на поле бою, що неухильно схиляється на користь Москви, а також на постачання енергоносіїв в Україну, - дуже важливі, зазначає CNN:

"Але вони меркнуть порівняно з перспективою того, що США готові винагородити агресію Путіна, проігнорувати його захоплення європейських територій і вийти з найуспішнішого мирного альянсу сучасної епохи".

Мирний план США щодо України - що варто знати

Як повідомляв УНІАН, перелік пропозицій, які США надали Україні, передбачає значне зменшення чисельності Збройних сил України, відмову України від Криму та Донбасу. Також Росія збереже контроль над окупованими частинами Херсонщини та Запорізької області.

Сьогодні, 23 листопада, радники з України, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції та Великої Британії зустрічаються у Швейцарії для обговорення цієї угоди.

Водночас у ISW зазначають, що Росія вже готує передумови для відхилення мирного плану.

