Мерц підкреслив, що важливо на основі американського плану розробити "документ, здатний отримати схвалення" України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розробив власний окремий план щодо припинення війни в Україні - як альтернативу мирному плану Дональда Трампа з 28 пунктів.

Як пише n-tv.de, Мерц оголосив, що презентує власну пропозицію українським переговірникам у Женеві для переговорів про мирне врегулювання.

"Я вніс додаткову пропозицію, що виходить за рамки всеосяжного плану з 28 пунктів", - заявив Мерц, підкресливши, що важливо на основі американського плану розробити "документ, здатний отримати схвалення" України.

При цьому він не повідомив жодних додаткових подробиць, однак заявив, що вносить пропозицію, "щоб хоча б зробити перший крок у четвер".

Він також вважає, що досягнення угоди до четверга не виключене повністю, проте сумнівне.

"Я скептично ставлюся до того, чи можливе таке рішення з урахуванням нинішніх розбіжностей", сказав він.

ЄС також представив альтернативний мирний план для України

Як пише The Telegraph, план, який складається з 24 пунктів, виключає обмеження чисельності ЗСУ і передбачає, що Україна повинна самостійно ухвалювати рішення про миротворчі війська. Він також вимагає припинення вогню по всій лінії фронту до початку будь-яких переговорів про передачу територій.

За даними Bloomberg, план також передбачає прохання до США надати гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО про колективну оборону, а також вимагає, щоб заморожені російські активи були використані для відновлення і компенсації Україні.

