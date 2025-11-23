Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розробив власний окремий план щодо припинення війни в Україні - як альтернативу мирному плану Дональда Трампа з 28 пунктів.
Як пише n-tv.de, Мерц оголосив, що презентує власну пропозицію українським переговірникам у Женеві для переговорів про мирне врегулювання.
"Я вніс додаткову пропозицію, що виходить за рамки всеосяжного плану з 28 пунктів", - заявив Мерц, підкресливши, що важливо на основі американського плану розробити "документ, здатний отримати схвалення" України.
При цьому він не повідомив жодних додаткових подробиць, однак заявив, що вносить пропозицію, "щоб хоча б зробити перший крок у четвер".
Він також вважає, що досягнення угоди до четверга не виключене повністю, проте сумнівне.
"Я скептично ставлюся до того, чи можливе таке рішення з урахуванням нинішніх розбіжностей", сказав він.
ЄС також представив альтернативний мирний план для України
Як пише The Telegraph, план, який складається з 24 пунктів, виключає обмеження чисельності ЗСУ і передбачає, що Україна повинна самостійно ухвалювати рішення про миротворчі війська. Він також вимагає припинення вогню по всій лінії фронту до початку будь-яких переговорів про передачу територій.
За даними Bloomberg, план також передбачає прохання до США надати гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО про колективну оборону, а також вимагає, щоб заморожені російські активи були використані для відновлення і компенсації Україні.