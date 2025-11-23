Президент України нагадав, що Росії не бракує власних територій, та й людей, навіть власних, вона не жаліє.

Саме Росія є ініціатором і агресором у поточній війні. І зважаючи на площу самої РФ, ця війна ведеться не за розширення територій, а за саме "право" Кремля розв’язувати війни. Про це у своєму Телеграм написав президент України Володимир Зеленський.

"Цю війну почала Росія – і тільки Росія, і увесь час повномасштабної війни саме Росія й тільки Росія не хоче війну завершувати. Путін веде цю війну так, що йому все одно, скільки своїх людей він втратить і скільки наших людей він убʼє. Російські командири мають не просто бажання діяти жорстоко – вони мають чіткі накази, що можуть убивати так, як їм заманеться", – написав Зеленський.

Президент нагадав, що загалом російська агресія почалася у 2014 році, протягом усього цього часу Москва бореться за "можливість воювати ще довше та не тільки проти України".

Говорячи про поточні зусилля США покласти край цій війні, Зеленський закликав "не забувати найголовнішу мету" – зупинити конфлікт так, щоб він не розпалився знову у майбутньому.

Президент нагадав, що міжнародно визнана територія Росії і так вже є найбільшою у світі. Зважаючи на це, а також на готовність Кремля до великих жертв, Зеленський наголошує, що Росія воює не за територію, а за "право на війну" для себе і за "право на підкорення" сусідів.

"Саме тому ми так уважно працюємо над кожним пунктом, над кожним кроком до миру. Все має спрацювати правильно – так, щоб дійсно закінчити цю війну і щоб не допустити повторення війни", – написав Зеленський.

"Мирний план" для України: останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні у Женеві відбулися консультації між представниками України, США та Європи щодо нового "мирного плану", який запропонувала адміністрація Трампа. Однак остаточно нову версію документа затвердять лише на зустрічі безпосередньо президентів України та США.

Також ми розповідали, що "мирний план", розроблений американцями спільно з росіянами, початково мав ще два пункти, які описували політичний та економічний союз РФ і США. Ці пункти або викреслили, або ж просто приховали від широкого загалу.

