Сьогоднішні переговори в Женеві мають підготувати основу для зустрічі президентів.

Переговори представників України, США і Європи в Женеві мають узгодити деталі "мирного плану", але нічого не буде вирішено остаточно, доки Володимир Зеленський і Дональд Трамп не зустрінуться особисто. Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що американський план викликав стурбованість не лише в Україні, а й в Європі. Сьогоднішня зустріч в Женеві потрібна, щоб обговорити проєкт плану, який у своїй початковій формі закликає Україну поступитися територією, обмежити свої оборонні можливості та відмовитися від амбіцій щодо вступу до НАТО.

Неназваний американський чиновник, з якими говорили журналісти, розповів, що на переговори до Женеви прибули зокрема державний секретар (голова МЗС) США Марко Рубіо та спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, якого вважають співавтором "мирного плану" з 28 пунктів.

"Ми сподіваємося узгодити останні деталі... щоб скласти угоду, вигідну для них (України)", – сказав американський чиновник і додав, що "нічого не буде досягнуто", поки Зеленський і Трамп не зустрінуться.

За словами цього джерела, сьогоднішні женевські переговори триватимуть цілий день у різних форматах між американськими та українськими посадовцями. Він додав, що вчора вже відбулися позитивні та конструктивні консультації між американськими та українськими посадовцями.

"Мирний план" Трампа: останні новини

Як писав УНІАН, "мирний план" для України має чіткий термін реалізації та негласну погрозу Вашингтона про необхідність негайно на нього погодитися. У разі відмови Києва погодитися на капітуляцію США можуть повністю самоусунутися від підтримки України.

Також ми розповідали, що "мирний план", складений представниками Росії та США, ймовірно, містить ще два таємні пункти, які приховали від громадськості. Ці пункти передбачають створення неформального (а можливо і цілком офіційного) геополітичного союзу Росії і США.

