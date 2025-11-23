Також, ця позиція слугувала точкою накопичення живої сили ворога.

На Донеччині Силам оборони України вдалося уразити 5 важливих позицій окупантів. Про це йдеться у повідомленні Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ у Telegram.

Повідомляється, що підрозділи Сил спеціальних операцій із застосуванням дронів середнього радіуса дії завдали серію уражень по росіянах, які ведуть наступальні дії у бік Покровсько-Мирноградської агломерації.

"У самому місті Покровськ була знищена важлива ворожа позиція, що надавала значну тактичну перевагу російській армії на полі бою. "Висоту" на промисловому об’єкті використовували снайпери противника, які брали обширну ділянку території під вогневий контроль", - йдеться у повідомленні.

Також, зазначена будівля слугувала точкою накопичення особового складу ворога.

Тому, ЗСУ успішним ударом дрону типу баражуючий боєприпас знищили важливу позицію та живу силу противника.

"У селі Шахове (Покровський район, це село тимчасово окуповане) було виявлене і знищене місце накопичення штурмових груп російської армії. У момент удару у будівлі розміщувався особовий склад 336-ої окремої гвардійської бригади морської піхоти", - відзначили в ССО.

У повідомленні уточнюється, що перед цим окупаційним підрозділом стоїть завдання замикання кільця навколо Покровська з півночі. Кілька дронів ССО успішно досягли цілі.

"У селі Сонцівка (Покровський р-н) уражено пункт тимчасової дислокації та склад боєприпасів екіпажу ударних БПЛА зі складу 6-го гвардійського танкового полку 90-ї гвардійської танкової дивізії збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, дронами ССО була знищена жива сила противника.

Крім того, у місті Докучаєвськ був знищений ворожий склад боєприпасів. Об’єкт використовувся російською армією як точка зберігання, розподілення і відвантаження бойових засобів угрупування військ, що веде наступ на Покровськ.

Також у селі Рибинське було успішно уражено розташування підрозділу матеріально-технічного забезпечення окупаційного угрупування військ "Восток".

"Колишні виробничо-складські приміщення використовувалися як військовий об’єкт. На території підприємства ворогом були облаштовані інженерно-фортифікаційні споруди. Тривалий час фіксувалася активність військового вантажного автомобільного транспорту. Після визначення пріоритетних цілей дрони ССО завдали успішних уражень по кількох об’єктах на території", - наголошується у повідомленні.

Ситуація в Покровську

Як повідомляв УНІАН, у центрі Покровська зберігаються українські позиції, тривають стрілецькі бої, а противнику не вдається закріпитися.

Водночас, окупанти не можуть прорвати оборону Покровська, через що намагаються обійти місто.

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов відзначив, що ситуація в районі Покровська стала максимально напруженою.

