Через дефіцит ракет для винищувачів Індія пропонує росіянам зброю власного виробництва

Під час авіасалону Dubai Airshow 2025 Індія пропонувала операторам російських винищувачів власну ракету "повітря–повітря" Astra Mk1. Як пише "Мілітарний", росіяни шукають альтернативу своїй ракеті Р-77.
Індія пропонує ракету середньої дальності Astra Mk1 як прямий замінник російської Р-77 для літаків Су-27, Су-30, Су-35 та МиГ-29 по всьому світу. Представники індійської Організації оборонних досліджень і розробок (DRDO) підтвердили ЗМІ, що декілька делегацій нинішніх або колишніх користувачів Р-77 запросили детальну інформацію про можливість інтеграції та ціну для масштабного впровадження в парки літаків.
Видання наголосило, що з 2023 року традиційні покупці російського озброєння, зокрема Алжир, Єгипет, Індонезія, Малайзія, В’єтнам та Сербія, стикаються з постійними затримками та фактичним непостачанням ракет Р-77-1. Це пояснюється "вузькими місцями" у виробництві та пріоритетним спрямуванням ракет на власні потреби Росії.
Окрім того, ціни на ракету злетіли утричі, з приблизно 400 тисяч доларів у 2019 році до понад 1,2 млн доларів.
У цей час DRDO завершила випробування Astra на індійських Су-30МКИ з використанням російської РЛС Н011М "Барс". Причому, цитує портал місцевих журналістів, для інтеграції знадобилися лише мінімальні програмні "патчі".
"Подібну сумісність "підключив і працюй" заявлено і для сімейства МиГ-29/Су-27, причому ракета відображається на селекторі озброєння як "оригінальна" Р-77-1", - йдеться у статті.
DRDO додатково стимулює інтерес, пропонуючи ракету Astra Mk1 у пакеті з контрактами на Tejas Mk1A або безплатну інтеграцію ракети на наявні парки Су-30 у рамках ширших програм модернізації.
"Версія ракети Astra Mk1 наразі серійно випускається для озброєння індійських винищувачів Tejas Mk1A та Су-30МКИ. Вона має заявлену максимальну дальність 110 км при зустрічному курсі, вітчизняну активну радіолокаційну головку самонаведення Ku-діапазону та повну механічну й електричну сумісність із російськими пусковими пілонами АКУ-58 та АПУ-170", - додали автори.
Вони відзначили, що наразі триває розробка наступної версії — Astra Mark 2. Планується, що вона вражатиме цілі на відстані до 200 км.
Також нова до нової ракети планується інтегрувати технологію китайської ракети PL-15. Це стало можливим після того, як на території Індії впала неушкоджена китайська ракета, яку випустили з пакистанського винищувача, а індійські ракетники провели технічний аналіз знахідки. Аналіз виявив низку передових характеристик. Серед них — компактна РЛС з активною фазованою решіткою (AESA), потужний твердопаливний двигун, який розвиває швидкість понад 5 Мах та сучасні системи протидії радіоелектронному придушенню.
Розвиток ракетного озброєння в Україні
Нагадаємо, що невдовзі українська армія має отримати ракети дального радіусу дії від Німеччини. Наразі залишається невідомим кількість та сроки надання ракет.
Додамо також, що ракето-дрони Ruta та зенітних реактивних дронів Hornet, які постачає Україні компанія Destinus, буде інтегровано бойовий ШІ Hivemind. У компанії наголосили, що прискорюють постачання безпілотних систем зі штучним інтелектом в Україну.