Мирний план Трампа загнав Зеленського в глухий кут, - AP

Президент США Дональд Трамп представив новий 28-пунктовий план щодо припинення війни в Україні, який значною мірою схиляється на користь Москви. Президент Володимир Зеленський опинився у глухому куті, пише The Associated Press.

Трамп заявляє, що Зеленський "не має карт" для продовження війни і повинен погодитися на умови, що включають поступки територіями, значне скорочення чисельності армії та обіцянку не вступати до НАТО.

Зеленський ще не спілкувався з Трампом з моменту оприлюднення плану, але очікує переговорів найближчими днями. Раніше стосунки двох лідерів були складними: на початку цього року Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс критикували Зеленського за нібито недостатню вдячність за допомогу США, що призвело до тимчасового призупинення військової підтримки.

У центрі плану — вимога поступитися східним регіоном Донбасу, навіть якщо частина території залишається під контролем України. Аналітики підрахували, що російським військам знадобляться роки для повного захоплення регіону, проте Трамп наполягає, що його втрата — "доконаний факт".

Пропозицію особисто представив Зеленському міністр армії США Ден Дрісколл. За словами американського чиновника, українська сторона сприйняла план як відправну точку для подальших переговорів. Водночас елементи плану глибоко зачіпають українську гордість і можуть бути неприйнятними для громадськості та уряду.

Політичний економіст Костянтин Сонін зазначає, що Зеленський "притиснутий спиною до стіни", а його уряд може опинитися під загрозою розпаду у разі погодження з планом.

Військовий історик Девід Сільбей додає, що деякі положення, зокрема щодо культурних та історичних поступок, можуть сприйматися як легітимізація російських наративів про "денацифікацію" України.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт стверджує, що план "відображає реалії ситуації" та пропонує "найкращий безпрограшний сценарій". Проте критики попереджають, що його прийняття може серйозно підірвати позиції Києва і посилити вплив Москви.

Як повідомляв УНІАН, колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон жорстко засудив 28-пунктову пропозицію президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні, заявивши, що план був складений з "російської точки зору".

"Це продаж України", - заявив він.

Натомість спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Україні треба тримати таку позицію перед своїм народом, але країні доведеться ухвалювати складні рішення щодо територіальних поступок Росії для припинення війни.

