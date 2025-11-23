Україні теж потрібен мир, вважає автор, тому потрібно працювати над цим документом.

Відтоді як Дональд Трамп знову став президентом США і повернувся до Овального кабінету, в Україні та серед її європейських прихильників посилювалися побоювання, що американці вестимуть перемовини про мир безпосередньо з Росією - а потім спробують нав'язати угоду Києву.

Саме так події і почали розвиватися минулого тижня, заявив головний оглядач з міжнародних справ у Financial Times Гідеон Рахман. Зараз, за його словами, проглядаються три широкі сценарії. Перший - Україна ясно відкидає мирний план із 28 пунктів, і Трамп виконує свою неявну обіцянку припинити допомогу країні.

Другий - пропозиція, розроблена американським парламентером Стівом Віткоффом і російським Кирилом Дмитрієвим, стає основою для переговорів. Українці, заручившись підтримкою "друзів" у Європі та Вашингтоні, отримують можливість істотно змінити документ.

Третій сценарій - численні протиріччя і недопрацювання в плані Віткоффа-Дмітрієва призводять до його повного розвалу. У результаті війна триває.

Рахман підкреслює, що повне припинення американської допомоги поставить Україну у вкрай важке і небезпечне становище. Незважаючи на те що адміністрація Трампа вже значно скоротила підтримку Києва, у США все ще є критично важливі можливості, на які Україна спирається:

розвіддані, які допомагають захищати об'єкти від російських ракет і завдавати глибоких ударів по території РФ;

американські боєприпаси.

США більше не надають Києву військову допомогу, як це було за Байдена, але Трамп погодився продавати озброєння - за рахунок фінансування з боку європейських союзників.

Автор зазначає, що Україна вже зараз насилу стримує наступ Росії. Міністр армії США Деніел Дрісколл, який представив план Зеленському в Києві, заявив: "Якщо говорити чесно, за оцінкою американських військових Україна перебуває в дуже поганому становищі".

"Високопоставлені американські офіцери впродовж багатьох місяців у приватних бесідах висловлюють те саме, вказуючи на брак особового складу і зростання кількості дезертирів. Європейські союзники Києва не згодні з такою оцінкою. Вони стверджують, що Росія просувається вкрай повільно, а посилення тиску на російську економіку, яка слабшає, може змусити Кремль ухвалити значно менш вигідну для нього угоду", - йдеться в матеріалі.

Україна змушена розглядати цей план

Як би не виглядала ситуація на фронті в реальності, припинення американської підтримки різко підвищить імовірність російського прориву, вважає експерт. З огляду на масштаби загроз, Україна вимушено погодилася розглядати документ Віткоффа-Дмітрієва як основу для перемовин - сподіваючись, що за підтримки партнерів із Європи та США вдасться згладити або повністю прибрати найнебезпечніші положення, заявив Рахман. За його словами, подібна тактика вже працювала в минулому.

Після провальної зустрічі Зеленського і Трампа у Вашингтоні в лютому саме європейська дипломатія зіграла роль у тому, що Америка не пішла на відкриту здачу України.

Автор пише, що Зеленському та його команді буде вкрай складно вести переговори за планом, який передбачає передачу територій, що залишаються під контролем України і захищені ціною тисяч життів. Але Києву вигідно тягнути час, погоджуючись на обговорення, розраховуючи, що дедлайн четверга не буде остаточним, а сам документ буде переписаний у міру виявлення його слабкостей і протиріч.

Реакція Путіна на мирний план

Незважаючи на обережне схвалення плану з боку кремлівського диктатора Володимира Путіна, у Росії напевно є власні заперечення. Москва хоче ще більш жорстких обмежень для української армії і буде незадоволена тим, що в документі обговорюється якась подоба гарантій безпеки за зразком НАТО.

Початок переговорів дасть змогу Києву виявити ці заперечення Путіна - що покаже світові, що саме Росія, а не Україна, стоїть на шляху до миру. Це може ускладнити Трампу спроби виправдати припинення допомоги Україні.

Але розглядати план виключно як інструмент його "утоплення" Україні теж не можна, вважає експерт. На тлі тривоги в Києві та обурення в Європі важливо не забувати: Україні теж потрібне завершення війни. Погана угода може поставити під загрозу саме існування країни як незалежної. Але й продовження війни завдає величезної шкоди.

За майже чотири роки країна втратила сотні тисяч людей убитими і пораненими, йдеться в матеріалі. Мільйони українців виїхали, населення зменшилося приблизно на 10 мільйонів - майже на чверть. Економіка тримається на штучній підтримці, а народжуваність стрімко падає.

"Американський план несе величезні ризики для України. Але - якщо розглядати його як відправну точку, а не готовий результат - він усе ще може стати шляхом до закінчення війни на прийнятних для України умовах", - підсумував Рахман.

