Війна між Росією та Україною за наявності сильного і правильного керівництва у США та Україні ніколи б не почалася, заявив президент США Дональд Трамп.

Також він у публікації в Truth Social заявив, що якби президентські вибори 2020 року "не були сфальсифіковані та вкрадені" - не було б ніякої українсько-російської війни.

"Українське керівництво не висловило жодної подяки за наші зусилля, а Європа продовжує купувати російську нафту. США продовжують продавати величезні обсяги озброєнь НАТО для їх передачі Україні", - зазначив Трамп. За його словами "корумпований Байден" віддавав зброю і гроші безкоштовно.

Раніше УНІАН повідомляв, що мирний план Трампа загнав Зеленського в глухий кут. Американський лідер заявив, що Зеленський "не має карт" для продовження війни і має погодитися на умови, які включають поступки територіями.

Однак, водночас, стало відомо, що остаточну версію "мирного плану" Зеленський і Трамп узгодять особисто. Адже від самого початку американський план викликав занепокоєння не тільки в Україні, а й у Європі.

