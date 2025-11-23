Також відбудеться обговорення "Зернової угоди".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що в понеділок планує телефонну розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, під час якої вони мають обговорити зусилля з припинення війни в Україні.

Турецький лідер, який намагається виступати посередником у конфлікті, додав, що має намір також попросити лідера Москви відновити угоду про безпечний прохід зерна через Чорне море, пише The Guardian.

Детальніше про "Зернову ініціативу"

Вона була узгоджена в липні 2022 року між Туреччиною, ООН і Росією, щоб забезпечити можливість експорту українського зерна з південних портів через Босфор. Угода була покликана пом'якшити продовольчу кризу, яка виникла через російську блокаду українських портів і заморозку мільйонів тонн зернових поставок по всьому світу.

Москва вийшла з угоди 2023 року, заявивши, що Захід не виконав свою частину домовленостей, що стосуються експорту російських продуктів харчування і добрив.

Більше про мирні зусилля останніх днів

Раніше УНІАН повідомляв, що остаточну версію "мирного плану" Зеленський і Трамп узгодять особисто. Женевські переговори триватимуть усю неділю в різних форматах між американськими та українськими чиновниками.

Крім того, ми також розповідали, що європейський "контрплан" щодо України теж складається з 24 пунктів. Наприклад, у їхньому плані йдеться про те, що жодних обмежень на чисельність українських збройних сил накладатися не повинно.

