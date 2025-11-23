Звільнення відбулося після звіту про те, що робот здатний проломити людський череп.

Колишній глава безпеки компанії з виробництва роботів Figure Роберт Грюндель подав до суду на компанію, заявивши, що його звільнили незабаром після того, як він попередив керівництво про ризики, пов'язані з потужністю гуманоїдних роботів.

За його словами, пристрої вже зараз мають силу, достатню для того, щоб "зламати людський череп", а один із прототипів під час збою на випробуваннях пробив шестиміліметрові сталеві двері холодильника.

У позові Грюндель стверджує, що через кілька днів після подачі звіту його контракт розірвали, і тепер він вимагає компенсацію. Він також побоюється, що після його звільнення компанія послабила вимоги до системи безпеки, яку він раніше представляв двом інвесторам.

Відео дня

У Figure всі звинувачення відкидають. Представник компанії заявив, що Грюнделя звільнили "за погану роботу" і його претензії не відповідають дійсності.

Раніше ми розповідали, що Figure AI навчив свого гуманоїдного робота говорити. Він навіть пригостив чоловіка яблуком, коли той попросив його нагодувати.

Крім того, нещодавно робот-гуманоїд Atlas від Boston Dynamics першим навчився танцювати брейк-данс. У компанії з Бостона кажуть, що це "найспритніший людиноподібний робот у світі".

Вас також можуть зацікавити новини: