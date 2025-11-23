Залишається лише здогадуватися, чи викинули ці два пункти взагалі, чи це буде такий собі секретний протокол до пакту.

"Мирний план" для України з 28 пунктів, який зараз США намагаються нав'язати Києву, був написаний ще пів року тому. І тоді в ньому було рівно 30 пунктів. Про це у соцмережі Х написав відомий болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

"Близько 6 місяців тому мені випадково потрапила на очі рання версія "мирного плану". Це була суто російська концепція, майже ідентична тій, що ми бачимо сьогодні", - написав він.

За словами Грозєва, у тій початковій версії "мирного плану" було рівно 30 пунктів. Два із них згодом зникли з плану, що й пояснює, чому у нинішньому плані саме 28 пунктів.

Перший з ци двох "зниклих" пунктів передбачав, що американський бізнес врятує повоєнну Росію від економічної рецесії, спричиненої борговими навантаженнями війни та вичерпанням інвестиційних ресурсів.

Другий пункт пропонував створити союз Росії та США проти Китаю. За словами Грозєва, у цьому пункті було багато демагогії про "християнський альянс".

"Я абсолютно впевнений, що це російська, а не спільно розроблена пропозиція. Я також не можу уявити, щоб росіяни не включили перший із двох додаткових пунктів. Однак я розумію, як це могло не стати частиною публічно оприлюдненого плану", - пише Грозєв.

Щодо другого пункту, журналіст не впевнений, що його могли запропонувати саме росіяни. Але він переконаний, що у будь-якому разі цей пункт не був би публічним.

"Мирний план" Трампа

Як писав УНІАН, цього тижня у західну пресу хтось "злив" інформацію про начебто новий "мирний план" для України, розроблений спецпредставниками президентів РФ і США Кирилом Дмитрієвим і Стівом Віткокоффом. У цьому плані були практичні всі ті самі вимоги РФ до України, що й на початку війни. Наприиклад, вимога запровадження російської мови, як офіційної в Україні.

Однак трохи пізніше в пресі опублікували "мирний план" з 28 пунктів, в якому нічого не було про російську мові і церкву. З'явилися припущення, що до цього фальшиву версію "плану" західним журналістам зумисне злив саме Кирил Дмитрієв.

