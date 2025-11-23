Урсула фон дер Ляєн озвучила переговорну позицію Євросоюзу щодо "мирного плану" Трампа і виділила головні пункти, які повинна передбачати угода про закінчення війни.

В Євросоюзі озвучили основні пункти, які мають бути враховані при розробці угоди про завершення війни РФ проти України.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у мережі X. Як наголосила фон дер Ляєн, будь-який надійний і стійкий мирний план має перш за все зупинити вбивства і закінчити війну, одночасно "не сіючи зерна для конфлікту у майбутньому".

"Ми узгодили необхідні основі елементи для справедливого і тривалого миру та суверенітету України", - наголосила фон дер Ляєн.

Зокрема, вона виділила три з них:

кордони не можуть бути зміненими силою;

не може бути обмежень щодо ЗСУ, бо це "зробить країну вразливою до майбутніх нападів і тим самим підриватиме європейську безпеку";

має бути повністю відображена Центральна роль Євросоюзу у забезпеченні миру для України.

"Україна повинна мати свободу і суверенне право обирати власне майбутнє. Вона обрала європейське майбутнє. Це почнеться з відбудови країни, її інтеграції в наш єдиний ринок, в нашу оборонно-промислову базу, і зрештою, приєднання до Союзу", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона відзначила, що Єврокомісія продовжить роботу з Україною, разом з країнами членами Євросоюзу, Коаліцією охочих, та США, щоб добитися реального прогресу на шляху до миру.

За її словами, дуже важливо, що "ми рухаємося вперед як партнери, в одному напрямку".

Разом з тим, критичним моментом будь-якої угоди має бути повернення кожної української дитини, викраденої Росією.

"Мирний план" США для України

Як повідомляв УНІАН, у Женеві (Швейцарія) почалися консультації радників України, США, Німеччини, Франції та Великої Британії на яких Вашингтон покаже свій "мирний план" для України з 28 пунктів.

Раніше провідні країни Європи назвали пропозиції США неприйнятними.

Зеленський затвердив усі відповідні директиви для роботи української делегації в Швейцарії. Як наголосив президент України, треба зробити так, щоб ніде у Європі та світі не панував принцип, що злочини проти людей і людяності, проти держав і народів можуть мати якусь винагороду й прощення.

