Туск: Було б добре точно знати, хто і де створював мирний план

При цьому польський премʼєр зазначив, що лідери Європи, Японії та Канади готові працювати з цим документом.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що лідери Європи готові працювати над мирним планом, запропонованим адміністрацією Дональда Трампа. Втім, було б добре знати, хто був його автором.

Про це Туск написав у соціальній мережі X. За його словами, над документом готові працювати лідери Європи, Канади та Японії.

"Ми готові працювати над 28-пунктним планом, попри на деякі застереження. Однак, перш ніж ми почнемо нашу роботу, було б добре точно знати, хто є автором плану та де він був створений", - заявив Туск.

Мирний план Трампа - хто був автором документу

Як повідомляв УНІАН, американські чиновники і конгресмени дедалі більше стурбовані зустріччю, яка відбулася минулого місяця і на якій представники адміністрації Трампа зустрілися з Кирилом Дмитрієвим, російським емісаром, який перебуває під санкціями США, щоб розробити план припинення війни в Україні, повідомили кілька джерел, знайомих із ситуацією.

Як повідомили два джерела, знайомі із ситуацією, зустріч у Маямі завершилася створенням 28-пунктного плану щодо закінчення війни. Цей план став несподіванкою для багатьох американських чиновників і спричинив збентеження в посольствах у Вашингтоні та в столицях Європи. План також викликав критику з боку України та її союзників, оскільки, на їхню думку, він сильно схильний на користь Росії.

