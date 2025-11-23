РФ відправила у Венесуелу генерала, що підірвав Каховську ГЕС: Буданов розкрив його задачу

У Венесуелі зараз дислоковано понад 120 російських військовослужбовців.

Росія зберігає свій військовий контингент у Латинській Америці та поглиблює співпрацю з режимом Ніколаса Мадуро, а готує силовиків у Венесуелі російський генерал Олег Макарєвич, який у 2023 році наказав підірвати дамбу Каховської ГЕС.

Як зазначають Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, про події у Венесуелі керівник ГУР Кирило Буданов повідомив у коментарі для The War Zone.

За даними Буданова, зараз у Венесуелі дислоковано більш як 120 російських військовослужбовців. Місію очолює генерал-полковник Олег Макарєвич — командувач так званої оперативної групи "Екватор" російського Міноборони, який курує й підготовку венесуельських силовиків.

Відео дня

"Вони виконують роль військових радників і інструкторів. Це підготовка піхоти, спецпідрозділів, операторів БПЛА, а також робота з розвідкою та зв’язком", — сказав Буданов.

Буданов наголошує: присутність російських військових у Венесуелі — не реакція на посилення американської активності в регіоні. Ротація цього контингенту триває багато років. Основна група росіян, включно з Макарєвичем і близько 90 військовими, розташована у Каракасі. Інші перебувають на об’єктах у Маракайбо, Ла-Ґуайрі та на острові Аведес.

"Російські підрозділи, ймовірно, залишаться у Венесуелі, навіть якщо США ухвалять рішення про силовий сценарій. Росія намагатиметься говорити з Вашингтоном напряму, прикриваючись присутністю своїх військових в країні", — наголосив Буданов.

Йдеться, що командир російського контингенту у Венесуелі Макарєвич очолював російське угруповання "Дніпро" під час повномасштабного вторгнення в Україну. Саме він, за даними ГУР, у червні 2023 року організував підрив Каховської ГЕС — теракт, що спричинив масштабні гуманітарні, екологічні та економічні наслідки Україні.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, заочну підозру отримав російський генерал, який наказав підірвати Каховську ГЕС. Зокрема, СБУ та Офісу Генпрокурора зібрали доказову базу на генерал-полковника, командувача угруповання військ "Днєпр" збройних сил РФ Олега Макаревича. За даними слідства, саме він віддав наказ на підрив дамби Каховської гідроелектростанції у на 6 червня 2023 року.

Внаслідок було повністю знищено об’єкти критичної інфраструктури, що призвело до загибелі щонайменше 35 людей, затоплення 46 населених пунктів у Херсонській області та підтоплення 20 населених пунктів у Миколаївській області. Через підрив дамби було частково припинено водопостачання Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, а також тимчасово окупованого Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: